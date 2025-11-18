Çorum İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, il merkezi ve ilçelerde yapılan kontrol ve adli aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan aramalarda 161 gram metamfetamin, 1058 gram kubar esrar, 690 adet captagon, 1 gram kokain, 272 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 217 adet sentetik ecza, 1 adet extacy ile 14 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 160 bin 765 lira nakit para bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 59 şüpheli, adli makamlara sevk edilirken 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.