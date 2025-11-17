Çorum Sanayi Sitesi’nin tanınmış mobilyacı esnafından Zeki Süer'in kızı Simge Süer, (22) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Çorum'da gazetecilik yapan ve halen Fransa’da yaşayan Erol Süer in de yeğeni olan Simge Süer, evinde sabaha karşı kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine gelen ekiplerin tüm müdahalesine rağmen genç kız kurtarılamadı.

Hastane yolunda hayatını kaybeden Simge Süer’in cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve arkadaşımız Erol Süer’e başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi