Alınan bilgiye göre, Hanifi M.A. (16) ve Muhammet E.D. (24) ile kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler arasında Çöplü Mahallesi Kunduzhan Caddesi’nde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Hanifi M.A. ve Muhammet E.D. vücutlarına isabet eden bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kadeş Meydanı'nda bıçaklı kavga
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK