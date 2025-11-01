Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Alören ve Söğütyolu köylerinin yol ayrımı, sürücüler için adeta kaza tuzağına dönüştü. Uzun süredir yapımı tamamlanmayan yolun bu noktada daralması, hem araç trafiğini hem de güvenliği ciddi şekilde tehdit ediyor.

Yaklaşan kış mevsimiyle birlikte buzlanma ve kaygan zemin tehlikesinin artacağına dikkat çeken köy sakinleri, yolun bir an önce tamamlanmasını talep ediyor. Vatandaşlar, gazetemizin ihbar hattına gönderdikleri mesajlarda, “Bu yol her geçen gün daha da daralıyor, kazalar yaşanmadan yetkililerden acil çözüm bekliyoruz” diyerek tepkilerini dile getirdi.