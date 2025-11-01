Laçin’de ev eşyası taşımak için kullanılan bir nakliye aracında yapılan aramada, piyasa değeri yüksek miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 bin 304 kutu içerisinde toplam 187 bin 217 adet sentetik ecza bulundu.
Ele geçirilen ilaçlara el konulurken operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu ticareti ve kullanımına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, “Halkımızın huzur ve güvenliği için uyuşturucuyla mücadelemiz aralıksız devam edecektir.” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi