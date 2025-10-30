Alınan bilgiye göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 16 yıl 7 ay 30 gün, özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan ise 1 yıl 15 gün, hapis cezası bulunan S.K. (34), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu saklandığı adreste tespit edildi.

Kendisini almaya gelen polis ekiplerini fark ederek kaçmaya başlayan hükümlü, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt Sokaklar’da kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.