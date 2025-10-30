İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis ve siber suçlara yönelik yürütülen operasyonlarda önemli bir başarıya daha imza atıldığını duyurdu. Sinop merkezli olarak İstanbul, Bursa, Düzce, Balıkesir ve Çorum’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 32 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şüphelilerden 30’unun tutuklandığını, 2’si hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Bahis Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Siber suç gelirlerinin izini süren ekipler, şüphelilere ait 5 araca ve 410 banka hesabına el koydu. İncelemelerde, şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden vatandaşları dolandırarak toplam 524,5 milyon TL’lik para hareketine aracılık ettikleri tespit edildi.

Operasyonun, Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire aşkanlıkları tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Milletimizin huzuru, gençlerimizin geleceği için suç örgütlerine göz açtırmayacağız.”

