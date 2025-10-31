Jandarma ve polis ekiplerince hastanede geniş güvenlik önlemi alındı.

Çorum’un Ortaköy ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada iki kişi yaşamını yitirdi.

Akşam saatlerinde Esentepe köyünde Cemal Yılmaz (35), kendi arazisinde çalışan Coşkun Gündüz (30) ile arazi meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz, yanında bulundurduğu tabanca ile Gündüz’e ateş etti. Coşkun Gündüz olay yerinde hayatını kaybetti.

Yılmaz, daha sonra aynı silahla kendi göğsüne ateş ederek intihar etti.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, her iki kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede polis ve jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.