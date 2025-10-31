Edinilen bilgiye göre, Cemal Yılmaz (35), kendi arazisinde çalışan Coşkun Gündüz (30) ile arazi meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz, yanında bulundurduğu tabanca ile Gündüz’e ateş etti. Coşkun Gündüz olay yerinde hayatını kaybetti.

Yılmaz, daha sonra aynı silahla kendi göğsüne ateş ederek intihar etti.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, her iki kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.