Çorum’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24–31 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 6 aranan şahıs yakalandı.

İl merkezinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 117 sabit ve seyir halinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 26 kahvehane, 26 kafe, 24 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi. Ekiplerce 3 bin 866 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

Denetimlerde 5 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 tüfek, 1 kesici alet, 6 şarjör, 148 fişek, 94 sentetik ecza, 31,49 gram bonzai ve 11 bandrolsüz viski ele geçirildi.

Ekiplerce ayrıca 2 bin 575 araç kontrol edildi, 3 sürücüye idari para cezası uygulandı.