Çorum’da seyir halindeki motosikletin kontrolsüz şekilde yola çıkan otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Hasbi H. yönetimindeki 19 BG 969 plakalı motosiklet, Gazi Caddesi Pir Baba Parkı karşısında ilerlediği sırada park halindeyken aniden yola çıkan Akanay A. idaresindeki 16 PT 025 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet caddenin karşısına savruldu, sürücü Hasbi H. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
