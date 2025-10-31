Ulukavak Mahallesi Doktor İlhan Gürel Caddesi’nde meydana gelen kazada Berk E. idaresindeki 07 BJC 835 plakalı ATV, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Berk E. ile yolcu olarak bulunan Enes A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerini müdahalesinin ardından yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK