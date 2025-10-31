Edinilen bilgilere göre, Çakmak yönetimindeki 49 DC 088 plakalı cip, Çorum-Mecitözü Karayolu’nda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çakmak, Mecitözü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Çakmak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Başkan Çakmak’ın, Çorum’a bir toplantıya katılmak üzere geldiği öğrenildi.