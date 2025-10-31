Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı’nda E.P. (22), S.Y.Ö. (16) ile Y.Ç. (15) ve M.S. (21) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Ç. ve M.S., vücutlarına isabet eden bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın şüphelilerinden S.Y.Ö. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli E.P.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.