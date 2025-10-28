Alınan bilgiye göre, M.K. ile A.C.D. arasında Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. bacağından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli çocuk A.C.D. olay yerinden kaçarken, yaralı M.K. sığındığı Fatih Anadolu Lisesinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli A.C.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.