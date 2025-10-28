İddiaya göre, traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köy içinden geçen dereye yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Vatandaşların yardımıyla kurtarılan sürücü ambulansa Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sungurlu’da yapılan ilk müdahalenin ardından, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen traktör sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Muhabir: Haber Merkezi