Ali E. (28) idaresindeki 66 BD 982 plakalı otomobil, Buharaevler Mahallesi Buharaevler 5. Cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Esra Ç. (38) ile 12 yaşındaki çocuğu M.İ.Ç’ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan anne ve çocuğu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Alkollü olduğu öğrenilen sürücü Ali E, polis ekiplerince gözaltına alındı.