Çorum Lokantacılar ve Pastacılar Odası tarafından ÇESOB binasında üyelere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile Belediye Zabıta Müdürlüğü amirleri katıldı.

Toplantıda, hijyen koşullarının sağlanması ve gıda güvenliğinin temin edilmesi konularında üyelere detaylı bilgiler verildi. Yetkililer, esnafın halk sağlığını doğrudan ilgilendiren sorumluluklar taşıdığını vurgulayarak, hijyenik ve güvenli gıdanın titizlikle sunulmasının önemine dikkat çekti. Üyelerin soruları ve talepleri de toplantı kapsamında dinlendi.

Mevcut Başkan İsmet Çıtak ile başkan adayları Burhan Balcı ve Onay Dertli’nin de katıldığı toplantıda; esnafın çıkarlarını gözeten eşit şartlar, fiyat düzenlemeleri ve ürün kalitesinin artırılması gibi konular ele alındı.

Toplantının sonunda, katılım sağlayan tüm üyelere teşekkür edilerek esnaf dayanışmasının önemine dikkat çekildi.