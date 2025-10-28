ABD'nin yaptırım kararı ile Rusya'nın dev petrol firması uluslararası varlıklarını elden çıkarmaya karar verdi. Lukoil, uluslararası yatırımlarını elden çıkarma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, potansiyel alıcıların tekliflerinin değerlendirilmeye başlandığı söylendi.

Türkiye'de 600 şubesi bulunan Lukoil açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Varlıkların satışı OFAC tasfiye lisansı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Gerekirse, uluslararası varlıkların kesintisiz operasyonlarını sağlamak için lisansın uzatılması için başvuruda bulunacağız”

DÜNYANIN EN BÜYÜK PETROL ALANI

Lukoil, küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2’sini sağlıyor. Şirketin en büyük yabancı yatırımı, Irak’taki West Qurna 2 petrol sahasında sahip olduğu yüzde 75 hisse. Bu saha, dünyanın en büyük petrol alanlarından biri olarak biliniyor ve Nisan 2025 itibarıyla günlük 480 bin varilin üzerinde üretim gerçekleştiriyor.

AVRUPA'DAKİ RAFİNERİLER DE SATIŞTA

Lukoil’in elden çıkarmayı planladığı varlıklar arasında Bulgaristan’daki Lukoil Neftohim Burgas rafinerisi (190 bin varil/gün kapasiteyle ülkenin en büyük petrol tesislerinden biri) ve Romanya’daki Petrotel rafinerisi bulunuyor.

Şirket ayrıca Macaristan, Slovakya ve Türkiye’deki STAR Rafinerisi’ne petrol tedarik eden önemli bir oyuncu konumunda. Bu nedenle satış planının, bölgesel enerji arz zincirinde önemli etkiler doğurabileceği değerlendiriliyor.

YAPTIRIMLAR RUS ENERJİ DEVLERİNİ ZORLUYOR

Uzmanlara göre, Batı’nın enerji sektörüne yönelik yaptırımları, Rus petrol devlerinin küresel operasyonlarını sınırlıyor. Lukoil’in bu kararı, yaptırımların etkisini azaltmak ve finansal akışını güvence altına almak için “zorunlu bir stratejik adım” olarak yorumlanıyor.