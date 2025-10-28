Cumhuriyet Bayramı’nın Türk milletinin bağımsızlık ve iradesinin en güçlü sembollerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Agşın “Cumhuriyetimiz, bundan 102 yıl önce büyük zorluklara rağmen inançla, fedakârlıkla ve birlik içinde var olmuştur” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi cumhuriyetin asırlık bir çınar gibi kök saldığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugüne kadar karşılaştığı her saldırıyı milletin cesareti, kararlılığı ve vatan sevgisiyle bertaraf ettiğini belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile şehrimizi ve ülkemizi daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi her alanda güçlendirmeye, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşımaya kararlıyız” dedi.

Bu anlayışla hareketle Çorum’u her alanda daha yaşanabilir, daha modern ve daha güçlü bir şehir haline getirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini de bildiren Başkan Aşgın sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü biz biliyoruz ki, Cumhuriyetimizin 102 yılı geride kalırken önümüzdeki yüzyıl; milletimizin yeniden yükselişinin, üretimin, kalkınmanın ve kardeşliğin yüzyılı olacaktır. Bu anlamlı günde, bizlere bu vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Cumhuriyetimizin 102. yılı vesilesiyle; birlik ve beraberliğimizi daim kılmayı, kardeşliğimizi pekiştirmeyi, ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımayı Yüce Allah’tan niyaz ediyorum”

Muhabir: Haber Merkezi