Ziyarette, Çorum’da açılan Devlet Bahçeli Ortaokulu öğrencilerine dağıtılan üniformalardan bir örnek, “Bilge Lider” olarak anılan Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye takdim edildi.

MHP İl Başkanı Çıplak, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Adını gururla taşıyan okulumuzda öğrencilerimize dağıtımı yapılan üniformaların bir örneğini Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiye takdim ettik. Öğrencilerimize armağan edilen bu anlamlı hediyeler için okul idaremiz, velilerimiz ve kıymetli öğrencilerimizin şükranlarını ifade ettik.”

Eğitime verdiği destek ve gençlere duyduğu güven dolayısıyla Genel Başkan Bahçeli’ye teşekkür eden Çıplak, “Yüce Mevla, Bilge Liderimize sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür ihsan eylesin.” temennisinde bulundu

Muhabir: Haber Merkezi