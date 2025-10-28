Sungurlu’da iş dünyası ve basın camiasının tanınmış isimlerinden olan Behiç Akkaş dün sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Şule Akkaş’ın eşi, Efe, Dilara ve Eğmen Akkaş’ın babası olan Behiç Akkaş’ın cenazesi Sungurlu Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Haşim Özsaray ve Mehmet Yetik, Basın İlan Kurumu (BİK) Samsun Şube Müdürü Nedim Engin, Sungurlu Gazetesi imtiyaz sahipleri Bahri Sezen ve Oğuzhan Şahiner, siyasi parti temsilcileri, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.