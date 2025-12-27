Eski Devlet Hastanesi’nin yeniden hizmete kazandırılması kapsamında yürütülen çalışmalar sürerken, yıkımına karar verilen C blokta çalışmalar tamamlandı. Daha önce güçlendirme yapılacağı açıklanan ancak Sağlık Bakanlığı tarafından yıkılmasına onay verilen C blok için gerçekleştirilen yıkım ihalesinin ardından yüklenici firma alanda çalışmalara başladı. Sürecinin tamamlanmasıyla birlikte C blok tamamen yıkıldı. Kepçe operatörünün son darbeleri ile C bloğun yıkıldığı anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kentte sağlık hizmetlerinin büyük bölümü halihazırda Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından karşılanıyor. Özellikle acil servis, poliklinikler ve bazı cerrahi birimlerde yaşanan yoğunluğun, Eski Devlet Hastanesi’nin yeniden hizmete açılmasıyla birlikte önemli ölçüde azalması bekleniyor.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK