"SANSÜR MİKROBU KAMU HASTANELERİNE BULAŞTI"

CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Halk TV ve Sözcü TV yayınları engellendiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Hastane önünde konuyla ilgili bir açıklama yapan Tahtasız, yetkililere seslendi.

Durumdan şikayetçi olan hastaların şikayeti üzerine hastaneye giderek incelemede bulunduğunu bildiren Tahtasız, habere erişim hakları engellenen hastaları dinlediğini belirterek şunları söyledi: "Gerçek habercilik yapan Halk TV ve Sözcü TV yayınlarının hastanelerden ve diğer kamu kurumlarında yasaklanması açık bir sansürdür.

Halkın haber alma özgürlüğünü engelleme girişimidir. Hastanede tedavi gören her vatandaşımız istediği televizyon kanalını izleyebilme özgürlüğüne sahiptir. Hükümet tarafından muhalif görülen Halk TV ve Sözcü TV’nin yayınlarının izlenmesinin engellenmesi kimin talimatıdır bilmiyorum ancak bu yasaklama derhal kaldırılmalıdır.

Sağlık Bakanına, Çorum Valisine, Çorum İl Sağlık Müdürüne ve hastane başhekimine çağrıda bulunuyorum.

Vatandaşın haber alma özgürlüğünü kısıtlayamazsınız. Bu sansür uygulamasından bir an önce vazgeçin."