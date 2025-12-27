Son günlerde Türkiye genelinde art arda düzenlenen yasa dışı bahis operasyonları, bankaları da alarma geçirdi.

Emniyet ve savcılıkların yürüttüğü kapsamlı soruşturmalar sonucunda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, bankalar da müşterilerini uyarmak amacıyla telefonlarına kısa mesaj (SMS) göndermeye başladı.

Bankalar, hem kamu hem de özel sektör kuruluşları olarak, hesap, kart ve diğer bankacılık bilgilerinin tamamen kişiye özel olduğunu hatırlattı.

BİLGİ PAYLAŞIMININ YASAK OLDUĞU VURGULANDI

Bu bilgilerin başkalarıyla paylaşılmasının yasak olduğu vurgulanırken, yetkisiz kullanımın yasa dışı bahis ve kumar, dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması veya terör finansmanı gibi suçlara zemin hazırlayabileceği ve hukuki sorumluluklar doğurabileceği bildirildi.

BANKALARDAN MÜŞTERİLERİNE SMS YAĞMURU

ICBC Bankası tarafından müşterilerine gönderilen mesaj şöyle:

Degerli Müsterimiz, banka hesabinizin yalnizca sizin tarafinizdan kullanilmasi gerekmektedir. Hesabınızı ücüncü kisilere kullandirmayiniz. 5549 Sayili Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarinca, hesabını baskalarının kullanımına açan kişiler adli yaptırımlarla karşılaşabilir. Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz.

Ziraat Bankası tarafından müşterilerine gönderilen mesaj şu şekilde:

Degerli musterimiz, hesaplarinizi hicbir kosulda ucuncu kisilere kullandirmayiniz. Hesabin bu sekilde kullandirilmasi; yasa disi bahis ve kumar, dolandiricilik, suc gelirlerinin aklanmasi ve terorun finansmani gibi suclara aracilik edilmesine ve hukuki sonuclara sebep olabilir. Bilgilerinize sunar, saglikli gunler dileriz.