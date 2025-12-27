Üç ayların ilk ayı olan "recep" ayının gelmesiyle ilçedeki ev hanımları, yoğurdukları hamurdan pişirdikleri ekmekleri cemaate ikram edilmesi için en yakındaki camiye gönderiyor.
Recep ve şaban ayları boyunca her hafta cuma günleri dağıtılan "ilk namaz çöreği", bölgede "mayalı" olarak da adlandırılıyor.
İlçe sakinleri, üç ayların gelişini atalarından öğrendikleri şekliyle ekmeklerini bölüşerek kutluyor.

Whatsapp Image 2025 12 27 At 09.58.39Cemaate dağıtılmak üzere evinde ekmek pişiren Güldane Karanfil, çocukluğundan beri her üç aylarda çörek yaptığını belirterek, "Üç ayların başlangıcında recep ayında mayalıyı yapıp camilere göndeririz, komşulara dağıtırız. Komşularla bir araya gelip çay içer, çöreklerimizi yeriz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Anadolu Ajansı