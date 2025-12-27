Yeşilay Çorum Şubesinden yapılan açıklamaya göre, bağımlılıkla mücadelede mevcut faaliyetlerin ele alındığı değerlendirme toplantısında, yeni döneme ilişkin yol haritası belirlendi.

Toplantıda ayrıca tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılıklarıyla mücadeleye yönelik farkındalık çalışmalarının artırılması, eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve çocuklar, gençler ile ailelere yönelik projelerin güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Okullar, üniversiteler ve kamu kurumlarında düzenlenecek seminerler ve saha çalışmalarıyla daha geniş kitlelere ulaşılması hedeflendi.

Ayrıca gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, Yeşilay gönüllü ağının güçlendirilmesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hizmetlerinin daha etkin tanıtılması da öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil, 2025 yılında Türkiye genelinde yürütülen faaliyetler kapsamında Çorum Şubesi'nin ilk 10 şube arasında yer aldığını, bu başarının 2026 hedefleri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Cengil, "2026 Bağımsızlık Yılı kapsamında Çorum'da ulaşmadığımız çocuk, girmediğimiz ev kalmayacak. Toplumun her kesimine dokunarak bağımlılıkla mücadelede farkındalığı en üst seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. Hedefimiz Türkiye birinciliği." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Anadolu Ajansı