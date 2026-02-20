Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Adalet ve İçişleri bakan yardımcıları görevlerine yeni atamalar yapılırken, 5 ile vali ve 22 ilçeye kaymakam atandı.

Ağrı Valiliği Kaymakam Adayı Murat Yeşilyurt Çorum Laçin Kaymakamlığı’na, Manisa Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa Düzgün Uğurludağ Kaymakamlığı'na, Sinop Valiliği Kaymakam Adayı Serkan Tokur Oğuzlar Kaymakamlığı’na, Bilecik Valiliği Kaymakam Adayı Gizem Tokur Dodurga Kaymakamlığı'na, Çorum Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Burak Eski, Yozgat/Şefaatli Kaymakamlığı‘na atandı.