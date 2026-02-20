İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü ile Buhara Rehabilitasyon Merkezi ailelerine yönelik gerçekleştirilen programa aileler ve kursiyerler katıldı. Programda Ramazan ayının manevi atmosferi hep birlikte idrak edilirken, katılımcılar birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan’ın bereketini paylaştı.

Etkinlik, Engelli Koordinatörü Murat Arar tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından İl Vaizesi Gülay Kunduracı “Allah’ın Rahmeti” konulu bir sohbet gerçekleştirdi.

Programda ayrıca ilahiler seslendirilirken, etkinlik yapılan dua ile sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi