Hanımeli Yöresel Market işbirliğiyle düzenlenen program kapsamında, Çorum’un farklı camilerinde vatandaşlara süt ikramında bulunuldu. Birlik üyelerinden Ahmet Uysal’ın süt katkılarıyla gerçekleştirilen ikram, kandil gecesinin manevi atmosferine ayrı bir anlam kattı. Etkinlikte, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amaçlandı.

Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kaya, yaptığı açıklamada, “Birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendiren bu mübarek gecede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm halkımızın Regaip Kandili’ni kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi