İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, anlamlı bir doğum günü kutlamasına katılarak çocukların sevincine ortak oldu.

Doğum günü etkinliği için yapılan davet üzerine harekete geçen ekipler, Elif ve Berkay Efe’nin doğum günü programına katılarak sürpriz yaptı. Polis ablaları ve ağabeylerini karşılarında gören çocukların mutluluğu yüzlerinden okunurken, etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

Çocukların yüzlerindeki tebessümün kendilerine güç verdiğini belirten ekipler, “Onların mutluluğu bizim için en değerli armağan” mesajını paylaştı.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve hediye takdimi ile sona erdi.

Muhabir: SELDA FINDIK