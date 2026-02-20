Dodurga ilçesine bağlı Alpagut köyü sakinleri köy yollarının yapılmasını talep ediyor.

Köy yollarının bozuk olması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getiren köylüler, özellikle köy içi yolunun çok bozuk olduğunu belirterek bir an önce yollarının beton ya da parke yapılarak çektikleri çileden kurtulmak istediklerini ifade ettiler.

Arabayla köyün deresine kadar gelebildiklerini yolun devamını yürümek zorunda kaldıklarını dile getiren köy sakinlerinden Ümmühan Yücel, "Köyde evimiz var ama yolumuz yok. Yetkililerden yol istiyoruz." ifadesini kullandı.