İçişleri Bakanlığı tarafından organize edilen programlara katılmak üzere Ankara’ya giden Vali Ali Çalgan, burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere çok sayıda bakanla biraraya geldi.

81 ilden gelen valilerin son programı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşma oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki buluşmada Recep Tayyip Erdoğan’ın evsahipliğinde, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin iştirakiyle gerçekleşen programda illerde yürütülen kamu hizmetleri, güvenlik politikaları, yerel yönetimlerle koordinasyon ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Valiler Buluşması’nın, merkezi idare ile taşra teşkilatları arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve kamu hizmetlerinde etkinliği artırmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Valiler Buluşması” programında yaptığı konuşmada kamu hizmetinde güç zehirlenmesine karşı uyarılarda bulundu.

Konuşmasına Ramazan ayına ilişkin temennilerle başlayan Erdoğan, başarılı bir valinin aynı zamanda iyi bir lider olması gerektiğini, Valilerin devleti sahada temsil ettiğini, görev anlayışında adalet ve liyakatin esas alınması gerektiğini vurguladı.

