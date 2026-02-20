Çorum merkeze bağlı Altınbaş (Elemin) Köyü nüfusuna kayıtlı, Çimento Fabrikası’ndan emekli Gazi Aydoğdu yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Hüseyin, Hasan ve Sedef Aydoğdu’nun babası olan Gazi Aydoğdu’nun bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi görüyordu. Gazi Aydoğdu doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Aydoğdu’nun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Altınbaş Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi