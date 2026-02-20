Çorum'un Osmancık İlçesi'nde hayırsever Nuran Gömeç, Gemici Mahallesi’ndeki 11 dönümlük arsasını Türkiye Diyanet Vakfı Osmancık Şubesi’ne bağışladı.

Yapılan bağışın, vakfın sosyal, dini ve hayri hizmetlerinde değerlendirilmesinin planlandığı belirtildi. İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Osmancık Şubesi Başkanı Ferhat Koçak, hayırsever Nuran Gömeç’e duyarlılığı ve katkısı dolayısıyla teşekkür etti.

Müftü Koçak, vakfa yapılan bağışların ihtiyaç sahiplerine yönelik faaliyetler, eğitim çalışmaları ve çeşitli sosyal projelerde önemli bir kaynak oluşturduğunu ifade ederek, bu tür desteklerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

Nuran Gömeç’e bağışı sırasında Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olan oğlu Muhammed Gömeç ve diğer aile bireyleri de eşlik etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ