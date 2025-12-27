Araç muayeneleri, trafikte güvenliğin sağlanması açısından önemli bir prosedür. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte sıfır kilometre araç sahipleri için bu sürecin ilk yıllarında bir istisna getirildi.

2025 yılında duyurulan karar, ilk kez araç alan kişiler açısından büyük kolaylıklar barındırıyor. Daha önce belli bir süre sonunda muayeneye gitme zorunluluğu varken artık ilk 3 yıl boyunca bu yükümlülük bulunmuyor. Söz konusu karar, trafikteki yeni araçların bakım maliyetlerini azaltmayı da hedefliyor.

YENİ OTOMOBİL ALANLARA MUAYENE MUAFİYETİ

TÜVTÜRK tarafından yürürlüğe alınan düzenlemeye göre, sıfır araçlar 3 yıl boyunca muayeneden muaf tutulacak. Bu süre boyunca araç sahipleri herhangi bir kontrol işlemine tabi olmayacak.

Böylece hem yoğunluk hem de masraf açısından sürücülere rahatlık sağlanmış olacak. Uygulama yalnızca ilk kez tescil edilen sıfır araçları kapsıyor. İkinci el araçlar ya da ticari araçlar için farklı muayene süreleri geçerli olmaya devam ediyor.

İLK MUAYENE TARİHİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Araç sahipleri için ilk muayene tarihinin doğru şekilde belirlenmesi büyük önem taşıyor. Bu bilgi, aracın ruhsatında açıkça belirtiliyor.

Aracı satın aldıktan sonra yapılan tescil işlemi sonucunda verilen ruhsatta, geçerlilik süresi detaylı olarak yazıyor. Kullanıcıların bu tarihe göre muayene planlaması gerekiyor. Aksi halde geç kalınan muayenelerde idari yaptırımlar devreye giriyor.

FABRİKA ÇIKIŞ TARİHİ YANILGISINA DİKKAT

Bazı sürücüler muafiyet süresini satın alma tarihinden başlatıyor. Oysa 3 yıllık süre, aracın fabrika çıkış tarihine göre hesaplanıyor.

Bu detayın atlanması, muayene süresinin yanlış anlaşılmasına neden olabiliyor. Ruhsatta yazan “muayene son geçerlilik tarihi”, tek doğru referans noktasıdır. Sürücüler bu tarihi göz önünde bulundurarak hareket etmeli.

TRAFİKTEN MEN TEHLİKESİNE KARŞI TAKİP ŞART

Muayene süresini kaçıran araçlar, trafik denetimlerinde ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Aracın trafikten men edilmesi bu yaptırımlar arasında yer alıyor.

Bu nedenle ruhsat üzerindeki bilgiler titizlikle kontrol edilmeli. Erken planlama sayesinde hem yasal yükümlülükler yerine getirilmiş olur hem de sürüş güvenliği korunur. Yeni düzenleme ile birlikte bilgi eksikliklerinin giderilmesi amaçlanıyor.