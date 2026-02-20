International Peace Prize ödüllü, dünyaca ünlü yazar, Nobel Barış Ödülü adayı ve barış aktivisti Akif Manaf, yeni bir barış ödülüne daha layık görüldü. Manaf’a, küresel barışa sunduğu katkılardan dolayı Egeyön Haber-TV tarafından Egeyön Barış Ödülü verildi.

Ödül, genel yayın yönetmeni Ahmet Deda tarafından takdim edilirken, bu anlamlı takdirin arkasında Akif Manaf’ın küresel barış alanında uzun yıllardır kesintisiz olarak sürdürdüğü aktif çalışmaları yer aldı.

Dünyaca ünlü yazar Akif Manaf, yakın dönemde Fransa’da bulunan Uluslararası Barış Assosiasyonu tarafından 2025 International Peace Prize ödülüne layık görülmüş ve bu ödül uluslararası alanda büyük ses getirmişti.

Manaf’ın küresel barış alanındaki aktif faaliyetlerini ise şu şekilde özetlemek mümkün:

20’ye Yakın Dilde Bir Barış Manifestosu ve Kılavuzu: Barış Psikolojisi

Akif Manaf’ın barış alanındaki çalışmalarının merkezinde yer alan ve okurlar tarafından bir barış manifestosu ve kılavuzu olarak benimsenen Barış Psikolojisi kitabı şu ana kadar yaklaşık 20 farklı dilde yayımlandı. Barış Psikolojisi kitabının bugüne kadar yayımlandığı diller, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Norveççe, Arapça, Türkçe, Hollandaca, Yunanca, Hintçe, İtalyanca, Japonca, Kürtçe ve İsveççe olup kitabın diğer tüm dünya dillerinde yayımlanacak olması da alınan bilgiler arasında.

Küresel Ölçekte Bir Barış Hareketi: World Change Day for Sustainable Peace (Sürdürülebilir Barış için Dünya Değişim Günü)

Uluslararası Değişim Federasyonu’nun başkanı olarak Akif Manaf’ın öncülüğünde 2018 yılında ilan edilen ve her yıl 7 Temmuz’da dünya genelinde kutlanan World Change Day for Sustainable Peace (Sürdürülebilir Barış için Dünya Değişim Günü) Manaf’ın küresel barış alanındaki çalışmalarında dikkat çeken ve kollektif barış bilincini yükselten bir gün olarak öne çıkıyor. “Barış için Değişim” temasıyla hayata geçirilen bu özel gün, farklı ülkelerden bireyleri ve kurumları ortak bir barış bilinci etrafında bir araya getiriyor.

Barışçıl Bir Yerleşim Modeli: Barış içinde Sağlıklı Yaşam Köyleri

Akif Manaf’ın Sağlıklı Yaşam Vakfı Başkanı olarak öncülük ettiği “Barış içinde Sağlıklı Yaşam Köyü” projesi, barışı soyut bir ideal olmaktan çıkararak somut bir yaşam alanının içinde var ediyor. Kendi kendine yeten ve doğayla uyumlu bu yaşam konsepti, sağlıklı ve barış içinde bir yerleşim modeli olarak öne çıkıyor.

Bireylerde Barış Bilincini Yükselten Barış Sanatı Programı

Akif Manaf’ın kurucusu olduğu Dünya Değişim Akademisi bünyesinde yürütülen Barış Sanatı Programı ve yine Akademi çatısı altında barışı destekleyen 200’ü aşkın değişim programı, bireylerde barış bilincinin ve farkındalığının artırılmasında önemli bir rol üstleniyor. Barış Sanatı Programı, barışın öğrenilebilir, geliştirilebilir ve sürdürülebilir bir bilinç hâli olduğunu ortaya koyuyor. Dünya Değişim Akademisi bünyesindeki bu ve diğer barış temelli programlar aracılığıyla bireyler, içsel barıştan küresel barışa uzanan bütüncül bir yol haritasına sahip oluyor.

Dünyanın Çeşitli Ülkelerinde Barış Temalı Söyleşi, Seminer ve Toplantılar

Akif Manaf küresel barış çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği birçok ülkede barış temalı söyleşi, seminer ve toplantılar aracılığıyla geniş kitlelerle bir araya geliyor. Gittiği her ülkede birebir temas kurduğu insanlara barışa giden yolu doğrudan aktarması onu ayrıcalıklı kılan unsurlar arasında öne çıkıyor.

Dünyanın Farklı Ülkelerinde Yazılı, Görsel ve İşitsel Medya Organlarına Verilen Demeçler

Manaf, dünyanın farklı ülkelerinde yazılı, görsel ve işitsel medya organlarına barış konusunda çok sayıda demeç ve röportaj vererek küresel ölçekte güçlü bir barış farkındalığı yaratıyor.

Akif Manaf: “Küresel Barış için 7/24 Çalışıyoruz

Ödül töreninde konuşma yapan Akif Manaf, küresel barış için uzun yıllardır aralıksız şekilde çalıştıklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bayanlar ve baylar, barış ödülü törenine hoş geldiniz. 50 senedir küresel barış için 7/24 çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve gördüğünüz gibi bu çabalarla Üçüncü Dünya Savaşı’nı engelliyoruz. Daha önce başlamalıydı. Başlamıyor ve başlayamıyor”

Akif Manaf’ın küresel barış alanındaki çalışmaları kapsamında, Barış Psikolojisi kitabının yakın dönemde Fince, Danca, Çince ve Rusça dillerinde de yayımlanması planlanıyor. Bu süreçte, söz konusu ülkelerde düzenlenecek kitap fuarlarında ve barış temalı söyleşilerde okurlar ve barışseverlerle bir araya geleceği belirtiliyor.

