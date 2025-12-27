Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, şehir genelinde hizmet veren ilçe ve belde belediye başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi. Farklı siyasi partilere mensup belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, şehir ve belediyelere yönelik çalışmalar ele alındı.

Geleneksel hale getirilen buluşmaların ikincisinin Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezi’nde yapıldığını belirten Başkan Aşgın, toplantıda kardeşlik, dayanışma ve ortak hizmet anlayışının ön plana çıktığını ifade etti. Aşgın, “Şehrimizi, belediyelerimizi ve kardeşliğimizi konuştuk, istişare ettik. İlkini Oğuzlar ilçemizde gerçekleştirdiğimiz buluşmamızın ikincisini burada yaptık. Üçüncüsünü ise Uğurludağ ilçemizde yapmak üzere sözleştik” dedi.

Başkan Aşgın, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz” ifadesiyle ortak sorumluluk bilincini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi