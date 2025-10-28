Kaymakam Bilge Yıldırım'ın, Boğazkale İlçe Kaymakamlığına atanmasının ardından Dodorga Kaymakamlığına Gizem Tokur atandı.

İçişleri Bakanlığı’nın 16 Ekim 2025 tarihli ve 102220 sayılı onayı ile Dodurga Kaymakamlığı görevine atanan Tokur, 27 Ekim 2025 tarihi itibariyle ilçedeki görevine resmen başladı. Kaymakam Tokur’un göreve başlaması dolayısıyla Dodurga Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığımızın onayıyla ilçemize atanan Kaymakam Gizem Tokur, 27.10.2025 tarihi itibariyle görevine başlamıştır” ifadeleri yer aldı.

GİZEM TOKUR KİMDİR?

1996 yılında Elazığ’ın Ağın ilçesinde doğan Gizem Tokur, İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.2022 yılında 110. Dönem Mülki İdare Amiri olarak Bilecik Valiliği’ndeki görevine başladı.

Bilecik Kaymakam Adayı olarak görevine başlayan Kaymakam Gizem Tokur, Refiklik stajlarını Düzce/Gümüşova ve Antalya/Kemer’de tamamladı.

Kaymakam Vekili olarak İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile 12/08/2022 tarihinde Yenice Kaymakamlığı’nda ilk görevine başlayan Kaymakam Tokur 20/01/2023 tarihli İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile Eflani Kaymakamlığına görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın 16 Ekim 2025 tarihli ve 102220 sayılı onayı ile Dodurga Kaymakamlığı görevine atanan Tokur, 27 Ekim 2025 tarihi itibariyle ise Dodurga Kaymakamı olarak görevine başladı.