Çorum Valiliği’nin hazırladığı kutlama programı çerçevesinde Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Katılımın yoğun olduğunu törene Vali Ali Çalgan, Garnizon Komutanı Mühendis Albay Fatih Yiğit, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpcı, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, STK başkan ve yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Çorum Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye’nin çelenklerinin sunulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi