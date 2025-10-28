Çorum'da köylerinde taş ocağı istemeyen Karakaya Köyü sakinlerine jandarma müdahale etti. Jandarma ve köylüler arasında arbede yaşandı. Sungurlu ilçesi Karakaya köyündeki taş ocağında jandarma eşliğinde dün ilk kepçeler vuruldu. Jandarma eşliğinde çalışmalar sürerken bugün köy halkı ve jandarma arasında gerginlik çıktı. Sungurlu Karakaya köyünün 50 metre yakınında yapılmak istenen taş ocağı için verilen ÇED olumlu kararının ardından şirket köyde çalışmalarına başladı. Kepçelerin çalışmasını engellemeye çalışan köylüler jandarma müdahalesiyle karşılaştı.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ