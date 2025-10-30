Bahçelievler Mahallesi Çoraklık 53. Sokak’ta Mehmet B.'ye ait gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına kendi imkanları ile müdahale etmeye çalışan Mehmet B.(48)., Serpil B.(51), Sümbül B., Medet B.(53), Şenel B., Ayaz B.(13) ve Ali B,(13) yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışırken dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince ambukansta ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Mehmet, Serpil, Medet ve Sümbül B., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında evde büyük hasar meydana geldi.

İtfaiye erinin bayrak hassasiyeti

Ekiplerin söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri, yanan evin içinde bulduğu Türk bayrağını dikkatlice katlayarak ev sahiplerinin yakınlarına teslim etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.