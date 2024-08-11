Gülay - Metin Çıtak'ın torunları, Taşpınar Çorum Mağazası Müdürü Mutlu Çıtak ile Tuğba Çıtak'ın oğulları Ömer Bulut, doğuştan rahatsızdı ve bir hafta önce GATA'da yoğun bakıma alınmıştı.

Minik Ömer Bulut'un cenazesi bugün Akşemseddin Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verildi. Cenaze törenine Taşpınar Mağazası Genel Müdürü ile aile yakınları katıldı.

ÇORUM HABER minik Ömer Bulut'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.