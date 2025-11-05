Vali Ali Çalgan, 3 Kasım 2024 tarihinde yaşanan doğalgaz patlaması sonucu tamamen yıkılan Hilal Apartmanı sakinleriyle bir araya geldi.

Görüşmede, doğalgaz patlaması nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlara bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Çalgan, bugüne kadar yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi ve önümüzdeki süreçte atılacak adımları paylaştı.

Vali Çalgan, “Bu zorlu süreçte birlik ve dayanışmanın gücünü bir kez daha hep birlikte hissettik. Devlet olarak; yaraları sarmak ve yaşam koşullarını yeniden tesis etmek amacıyla tüm imkânlarımızla vatandaşlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi