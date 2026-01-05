Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda daha sonra İl Başkanı Ahmet Anak bir konuşma yaptı. Sözlerine uçak kazasında şehadete yürüyen Çorumlu Şehit Burak İbbigi ile DEAŞ operasyonu sırasında görevleri başında hayatını kaybeden polisler için rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek başlayan Anak, bir kongre yapmak için değil, Çorum’un kaderini değiştirmek için bir araya geldiklerini vurgulayarak, “Türkiye’nin yarınlarına mühür vurmak için buradayız. Bu yola sadece bir tabela partisi olmaya değil, bu milletin asıl umudu olmaya çıktık” dedi.



Konuşmasında iddialı mesajlar veren Ahmet Anak, Türkiye İttifakı’nın günübirlik siyasetin, kısır çekişmelerin ve “böyle gelmiş böyle gider” anlayışının karşısında olduğunu belirtti. “Bizim bir iddiamız, dünyaya bir sözümüz var” diyen Anak, “Türkiye İttifakı varsa umut vardır diyen vatanseverlerin safındayız” ifadelerini kullandı.

Çorum’un sanayisi, tarımı, köklü kültürü ve insan kaynağına rağmen bugüne kadar hak ettiği değeri tam anlamıyla göremediğini söyleyerek kendi yönetim anlayışlarında Çorum’un yalnızca bölgesinde değil, Türkiye genelinde parlayan bir yıldız olacağını belirten Anak, kapılarının vatanını seven herkese açık olduğunu bildirdi.

Konuşmanın ardından yapılan seçimde Ahmet Anak güven tazeledi. Türkiye İttifakı Partisi İl Yönetim Kurulu’na ise Tuncay Doğan, Hüseyin Enes Akca, Murat Kılıçoğlu, Furkan Anak, Yusuf Aksungur, Numan Işık, Metin Yönden, Sena Tuzcu, Fatih Uslu, Ali Koyun, Emincan Akca, Safet Dölcü, Yalçın Durkaya, Şevket Gümüş, Mustafa Özdemir, Özcan Mansup ve Alparslan Erdin seçildi.