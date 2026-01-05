Afra Düğün Salonu’nda yapılan seçimde mevcut başkan Erdoğan Çerikci ve İsmail Benek başkanlık için yarıştı. Genel Kurula ÇESOB’a bağlı odaların başkanları ile oda üyesi esnaf katıldı.

Divan Başkanlığı’nı Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli’nin yaptığı genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasını n ardından başladı. Genel kurulda daha sonra Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları okunarak müzakere edildi. Gelir, gider ve bilanço ile tahmini bütçenin okunarak onaylandığı genel kurulda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı ibra edildi.

İki liste halinde gidilen seçimlerde mevcut başkan Erdoğan Çerikçi 104 oy alarak güven tazeledi. Diğer aday İsmail Benek ise 58 oyda kaldı.

Buna göre Erdoğan Çerikçi başkanlığındaki Oda Yönetim Kurulu Erol Özüyağlı, Burak Kınacı, Nejla Demirel, Okan Karslıoğlu, Ümmü Gülsüm Helvacı ve Behzat Yıldırım’dan; Denetim Kurulu ise Ender Bakal, Anılcan Üzüm ve Muhammed Yusuf Yüksel’den oluştu.

Muhabir: Haber Merkezi