Üniversiteler arası tayinlerin koordineli bir şekilde yapılacağı ve üniversite hastanelerinde yaşanan sorunların çözülmesi için Üniversite Hastaneler Birliği’nin kurulması gerektiğini söyleyen Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, “Bu kurum ile birlikte üniversiteler arasında tayinler kolaylıkla yapılabilecek, mağduriyetler ortadan kalkacak ve üniversite hastanelerinin hizmet kalitesi de yükselecektir” ifadelerini kullandı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite hastanelerinde yaşanan sorunlara çözüm önerilerini dile getirdi.

Üniversite hastanesinde çalışanların yer değişikliği hakkı elde etmesi için mücadeleyi sürdürdüklerine dikkat çeken Doğan, “Üniversite hastaneleri çalışanlarımızın yer değişikliği ile ilgili girişimlerimiz neticesinde olumlu gelişmeler devam ediyor. Bu konuda talepleri toplayarak, YÖK’e referans çalışmalar yaparak konuyu her zaman diri tuttuk. Süreç YÖK ve Cumhurbaşkanlığı arasında koordineli bir biçimde devam ediyor. İnşallah netice de alacağız. Ancak, sorunun tamamen gündemden çıkması adına kalıcı çözümler üretmek, kalıcı düzenlemeler yapmak şarttır” ifadelerini kullandı.

“BİRLİĞİN KURULMASIYLA ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN HİZMET KALİTESİ DE YÜKSELECEKTİR”

Üniversite hastanelerinde yaşanan sorunların çözümü için bir birlik kurulmasını dile getiren Doğan, “Üniversiteler arası tayinlerin koordinasyonunun yapılacağı, hastanelerin ihtiyacı olan medikal malzemelerin ve cihaz alımlarının ortak havuzdan yapılabileceği hastane otelcilik hizmetlerinin standardının sağlanabileceği bu hastanelere yönelik Yüksek Öğretim Kurumu'nda ‘Üniversite Hastaneler Birliği’ (Kamu Hastaneleri Kurumu gibi) oluşturulmalıdır. Bu kurum ile birlikte üniversiteler arasında tayinler kolaylıkla yapılabilecek, mağduriyetler ortadan kalkacak ve üniversite hastanelerinin hizmet kalitesi de yükselecektir” dedi.

Editör: İHA AJANS