Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyeleri ile bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda partinin olağan kongre süreci değerlendirilerek, yeni dönemde yapılacak öncelikli çalışmalar ve yol haritası belirlendi.

İl Başkanı Dinçer Solmaz başkanlığında düzenlenen toplantıya; Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve İlçe Başkanları katılırken, partinin üye sayısını ve oy oranını artıracak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Başkanı Solmaz, partide görev alan herkesin sorumluluğunu tam anlamıyla yerine getirmesi, iktidara odaklanması, sıkılmadık el, girilmedik ev, işyeri, cadde-sokak, köy ve mahalle bırakılmaması gerektiğinin altını çizerek, daha aydınlık, daha çağdaş, daha adaletli ve demokrasinin yeşereceği bir ülke için CHP’nin mutlak suretle iktidara gelmesinin şart olduğunu, bunun için birlik ve beraberlik içerisinde gece – gündüz çalışacaklarını ifade etti.

