Çorum’un yetiştirdiği ünlü halk ozanı merhum Şekip Şahadoğru’nun kardeşi Ali Aykaç (Şahadoğru) hayatını kaybetti.

Ankara’da ikamet eden Ali Aykaç (Şahadoğru), 90 yaşında vefat etti. Merhum Halk Ozanı Şekip Şahadoğru’nun hayatta olan tek kardeşi olan Ali Aykaç, aynı zamanda Ozanoğlu Taşımacılık – Nakliye sahibi Haydar Şahadoğru’nun da amcası idi.

Merhumun cenazesi Çorum Merkez Evciortakışla Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi