Olay, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde yol kenarında park halinde bulunan 19 AD 282 plakalı otomobile, başka bir otomobil çarptı.

Talihsiz kazada, park halindeki otomobilde maddi hasar meydana gelirken, diğer aracın sürücüsü aracın camına “Arabanıza benim araba çarpmış, beni arayın. Sizi bulamadım” notunu yazdı. Bu olay yoldan geçen başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayı görüntüleyen vatandaş, "Helal olsun adam kaza yapmış ama kaçmamış notunu yazmış, gitmiş" ifadesini kullandı.